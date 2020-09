Rafael Correa denuncia manobra para impedir sua candidatura a vice-presidente do Equador

Fórum - O ex-presidente do Equador e candidato eleito nas primárias para representar o partido Centro Democrático nas próximas eleições do país, Rafael Correa, se manifestou nesta quarta-feira (2) sobre a decisão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador de não reconhecer a sua candidatura à vice-presidência.

“No Equador o Estado de direito está sendo destruído enquanto o mundo olha para o outro lado”, afirmou Correa, no Twitter.

“Señores” CNE:

Yo he aceptado la candidatura cumpliendo todos los requisitos de su absurdo reglamento. ¿Por qué omiten mi aceptación? ¿Ya están construyendo el FRAUDE?

👇Aquí la prueba de que recibieron mi aceptación. https://t.co/22x6AvJ5FM pic.twitter.com/5gc2rOxwq3 — Rafael Correa (@MashiRafael) September 2, 2020

