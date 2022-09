Rainha Elizabeth II é colocada sob supervisão médica; família é convocada

Palácio de Buckingham afirma que médicos estão preocupados com estado de saúde da monarca, de 96 anos edit

247 - A rainha Elizabeth II da Inglaterra foi colocada sob supervisão médica após sua equipe de saúde expressar preocupação com seu quadro, informou nesta quinta-feira (8) o Palácio de Buckingham. A reportagem é do portal G1.

Segundo um comunicado oficial, a monarca, de 96 anos, está confortável, mas médicos estão preocupados com seu estado de saúde. Membros da família real foram chamados para ir ao palácio de Balmoral, na Escócia, residência de férias onde Elizabeth II está há mais de uma semana.

O príncipe Charles, filho de Elizabeth II, e William, seu neto, viajaram nesta quinta-feira para o palácio de Balmoral, na Escócia, onde a rainha está.

"As suas altezas reais o Príncipe de Gales (Charles) e a Duquesa de Cornwall (Camila) viajaram para Balmoral", informou um porta-voz do casal.

A nova primeira-ministra do Reino Unido, Lis Truss, que foi nomeada ao cargo pela rainha na terça (6), já se pronunciou sobre o comunicado do palácio de Buckingham. "Todo o país está profundamente preocupado", declarou. "Meus pensamentos estão com ela e sua família neste momento".

