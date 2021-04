Raúl Castro deixa a liderança do Partido Comunista de Cuba

Sputnik Brasil - O congresso do Partido Comunista de Cuba, que começou nesta sexta-feira (16), acabou por concretizar a saída de Raúl Castro, irmão do ex-presidente Fidel Castro, da liderança do partido.

O movimento finaliza um período de seis décadas na ilha em que o Partido Comunista cubano foi comandado por um integrante da família Castro. Espera-se que Castro entregue a liderança da legenda ao presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

"O General do Exército [Raúl Castro] disse ter a satisfação de entregar a liderança do país a um grupo de dirigentes preparados, endurecidos por décadas de experiência na transição da base para altas responsabilidades, comprometidos com a ética da revolução, identificados com a história e cultura da nação, cheia de paixão e espírito anti-imperialista, e sabendo que representam a continuidade da revolução", escreveu, em nota, o Partido Comunista de Cuba.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.