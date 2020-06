Reabertura nos EUA faz estados atingirem recordes diários de casos de Covid-19

247 - Os novos casos de coronavírus subiram muito em vários estados americanos, com Arizona, Texas e Califórnia relatando novos recordes diários de infecções na terça-feira (23). A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, isso fez as autoridades enrijecerem as regras sobre aglomerações e insistir para que as pessoas fiquem em casa e sigam as diretrizes de distânciamento social.

O número total de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo ultrapassou 9,1 milhões, com mais de 2,3 milhões deles nos Estados Unidos, enquanto o número de mortos no país superou 121 mil, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

A reportagem também acrescenta que os dois estados mais populosos, Califórnia e Texas, relataram cada um mais de 5.000 novas infecções, batendo seus próprios recordes diários anteriores.

