Rebeldes resistem em vale no Afeganistão; Talibã forma governo

Panjshir é a última província a resistir ao domínio do Talibã, que retomou o controle do Afeganistão conforme as tropas norte-americanas e de seus aliados se retiravam

Agência Brasil - As forças do Talibã e combatentes leais ao líder local, Ahmad Massoud, lutavam no Vale do Panjshir, nesta quinta-feira (2), mais de duas semanas após a milícia islâmica tomar o poder. Enquanto isso, os líderes do Talibã na capital Cabul trabalham para formar um governo.

Panjshir é a última província a resistir ao domínio do Talibã, que retomou o controle do país conforme as tropas norte-americanas e de seus aliados se retiravam, depois de 20 anos de conflito iniciados com os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

Os dois lados disseram ter provocado grandes danos e fatalidades.

"Começamos as operações após a negociação com o grupo armado local fracassar", disse o porta-voz do Talibã Zabihullah Mujahid.

Guerrilheiros do grupo entraram em Panjshir e tomaram o controle de partes do território, segundo o porta-voz. "Eles [os inimigos] sofreram perdas pesadas."

Um porta-voz da Frente Nacional de Resistência do Afeganistão, por sua vez, afirmou que o grupo rebelde tinha total controle de todas as passagens e entradas da região e que havia repelido as iniciativas pela tomada do distrito de Shotul.

"O inimigo fez múltiplas tentativas para entrar em Shotul, a partir de Jabul-Saraj, e fracassou em todas elas", disse, em referência a uma cidade na província vizinha de Parwan.

