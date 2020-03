Rebelião em presídio deixa seis mortos após Itália ampliar medidas para conter coronavírus

247 - Uma rebelião em um presídio localizado em Modena, na Itália, deixou ao menos seis detentos mortos. Revolta começou após o governo italiano ampliar as restrições em todo o país para conter o avanço da epidemia do coronavírus no país, ampliando o confinamento da população, além de adotar novas regras para os presídios do país, incluindo a redução de visitas.

Os motins tiveram início após os presos receberem notícias sobre o agravamento da epidemia e as medidas mais rigorosas adotadas pelo governo para conter o avanço do coronavírus. Na rebelião da penitenciária de Sant’Anna, em Modena, seis detentos morreram e outros seis ficaram feridos em estado grave. Também foram registrados tumultos nas prisões localizadas nas cidades de Foggia, Palermo e San Vittore, próximo a Milão.