247 - Nova ofensiva do governo sírio sobre último reduto controlado pelas oposição armada apoiada por forças externas teve como objetivo retomar a rodovia mais longa do país, a M5, que liga Damasco a Aleppo.

O governo de Damasco luta para retomar territórios ocupados por forças estrangeiras e grupos terroristas durante mais de oito anos de conflito. Para Damasco, é essencial que a Síria mantenha sua integridade territorial.

Durante a ofensiva, as Forças Armadas sírias recuperaram a cidade de Saraqeb, considerada de alto valor estratégico por ficar na junção entre as rodovias M5 e M4. A rodovia M4 liga o leste do país à região costeira.

De acordo com o jornal The Guardian, a retomada de Saraqeb não só é uma vitória militar, mas também simbólica para o governo sírio.

Após a retomada da cidade, somente metade da província de Idlib segue sob controle de grupos oposicionistas armados que contam com apoio de forças estrangeiras.

A cidade, de cerca de 30.000 habitantes, estava sob o controle de grupos radicais islâmicos, como o Hayat Tahrir al-Sham, ligado à Al-Qaeda (organização terrorista proibida na Rússia e demais países).

Em resposta aos avanços do governo sírio, a Turquia enviou reforços militares à região de Idlib. Ancara luta contra forças curdas na província síria, que considera uma ameaça à sua segurança nacional.

A Turquia declara que os reforços têm o objetivo de fortalecer as posições de seus 12 postos de observação, instalados após acordo selado em 2018 com a Rússia. O objetivo do acordo é evitar uma crise humanitária na região.