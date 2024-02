Reconstrução pós-guerra de Gaza é estimada em US$ 20 bilhões, segundo órgão de comércio da ONU

Apoie o 247

Reuters - A Faixa de Gaza precisará de um novo "Plano Marshall" para se recuperar do conflito entre Israel e o Hamas, disse uma autoridade do órgão de comércio da ONU nesta quinta-feira, acrescentando que os danos causados pelo conflito até o momento somam cerca de 20 bilhões de dólares.

Falando nos bastidores de uma reunião da ONU em Genebra, Richard Kozul-Wright, diretor do órgão comercial UNCTAD, disse que os danos já eram quatro vezes maiores do que os sofridos em Gaza durante a guerra de sete semanas em 2014.

"Estamos falando de cerca de 20 bilhões de dólares se a guerra parar agora", afirmou.

Kozul-Wright disse que a estimativa foi baseada em imagens de satélite e outras informações, e que para uma estimativa mais precisa seria necessário que os pesquisadores entrassem em Gaza.

A reconstrução exigirá um novo "Plano Marshall", afirmou ele, referindo-se ao plano dos Estados Unidos para a recuperação econômica da Europa após a Segunda Guerra Mundial.

A UNCTAD já disse em um relatório no mês passado que pode levar até os últimos anos do século para que a economia de Gaza recupere seu tamanho pré-conflito se as hostilidades no enclave palestino cessarem imediatamente.

