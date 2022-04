Reeleito presidente da França, Macron admite que muitos votaram nele apenas para barrar a extrema direita

Apoie o 247

247 - No primeiro discurso como presidente reeleito, Emmanuel Macron agradeceu a confiança dos franceses, criticou a extrema direita e prometeu governar para todos.

Macron admitiu que muitos dos que votaram nele no segundo turno não aderiram às suas ideias, mas votaram nele apenas para barrar a extrema direita, representada pela candidata derrotada Marine Le Pen. “Muitos dos nossos compatriotas votaram em mim não pelas minhas ideias, mas para barrar as ideias da extrema direita”, ponderou. E completou: “Imagina a decepção deles esta noite”.

Por sua vez, embora derrotada, Marine Le Pen comemora a maior votação histórica (42%) de seu partido. Ela prometeu fazer oposição ao governo e diz que a votação que obteve mantém suas esperanças.

Por sua vez, a esquerda se prepara para o "terceiro turno", como está caracterizando as eleições legislativas marcadas para 12 e 19 de junho. Jean-Luc Mélenchon, que obteve o 3º lugar, com 22% dos votos no primeiro turno, pede uma votação consagradora para tornar-se primeiro-ministro, enquanto que o Partido Comunista propõe um reagrupamento de toda a esquerda - os partidários de Mélenchon (França Insubmissa), o Partido Siocialista e os Ecologistas.

