TASS - As autoridades da região de Kherson acreditam que o território provavelmente decidirá seguir os passos da Crimeia em relação à ideia de reunificação com a Rússia, disse o vice-chefe da administração militar-civil da região de Kherson, Kirill Stremousov, à mídia à margem do 15º festival internacional Great Russian Word em Yalta na terça-feira.

O líder da República da Crimeia, Sergey Aksyonov, afirmou anteriormente que a Crimeia em 2014 escolheu seu próprio caminho de reunificação com a Rússia. Os territórios liberados de Donbass e Ucrânia provavelmente usarão outras soluções de integração com a Rússia, de acordo com suas características especiais.

"A ideologia de atitude em relação às pessoas deve ter uma dimensão humanitária explícita. Incluindo o trabalho sistemático de todas as organizações, que demonstramos hoje na Crimeia. Afinal, sob o domínio ucraniano sempre ouvi dizer que tudo era ruim na Crimeia, mas quando as pessoas a visitam de vez em quando e ver as mudanças que ocorreram ao longo de oito anos, não apenas nas novas estradas, mas em termos de qualidade de vida, é claro, eles sentem que a Crimeia é um exemplo que vale a pena seguir. A RPD tem suas próprias histórias, mas a Crimeia, como dizemos, é a melhor maneira de retornar ao porto de origem. Muito provavelmente, a região de Kherson seguirá os passos da Crimeia", disse Stremousov.

Anteriormente, Stremousov disse que as autoridades da região de Kherson pretendiam iniciar uma moção em um futuro próximo a favor da adesão à Rússia na qualidade de território constituinte de pleno direito da federação. Ele explicou que as autoridades ainda não estavam elaborando os mecanismos de admissão na Rússia, porque agora estavam totalmente focados em resolver os problemas do dia-a-dia dos moradores. Na terça-feira, ele disse que a região de Kherson provavelmente tomará uma decisão sobre se juntar à Rússia em um referendo. Em seguida, seguir-se-ão as eleições para os órgãos legislativos do poder.

