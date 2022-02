Região separatista ucraniana ordena evacuação para território russo

Chefe da República Popular de Lugansk pede que cidadãos evacuem a região controlada por separatistas em meio à possibilidade de ataque do governo ucraniano edit

247 - As tropas ucranianas foram reforçadas com suprimentos de armas enviadas por países ocidentais e "agora estão pré-posicionadas para o combate e prontas para tomar Donbass à força", afirmou Denis Pushilin em comunicado nesta sexta-feira (18), referindo-se à República Popular de Lugansk, tomada por separatistas liderados por ele.

Os rebeldes aguardam que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordene uma ofensiva "no futuro próximo". As forças separatistas estão preparadas para lutar, mas civis correm o risco de serem pegos no fogo cruzado, alertou Pushilin.

“É por isso que a partir de hoje, 18 de fevereiro, foi organizada uma evacuação em massa de pessoas para a Federação Russa”, disse ele, acrescentando que mulheres, crianças e idosos terão prioridade.

Pushilin afirmou que autoridades russas nas fronteira estão esperando um fluxo de evacuados e fornecerão ajuda.

Ele pediu que as pessoas "prestem atenção ao aviso e tomem a decisão certa”. Segundo Pushilin, a evacuação será temporária e salvará vidas.

A declaração foi divulgada depois que observadores da OSCE enviados ao leste da Ucrânia para monitorar a situação ao longo da linha que divide as partes controladas pelo governo do país e os territórios mantidos pelas forças rebeldes relataram um aumento nas hostilidades nesta semana.

As nações ocidentais vêm alegando há meses que a Rússia estava preparando uma invasão militar da Ucrânia. Autoridades dos EUA afirmaram que Moscou estava preparando uma operação de “bandeira falsa” para justificar um ataque.

Moscou rejeitou as acusações. A única maneira pela qual as hostilidades podem eclodir, disseram autoridades russas, é se a Ucrânia tentar mais uma vez usar a força militar para assumir suas regiões separatistas.

