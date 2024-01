Rei da Jordânia pede pressão internacional pelo fim da agressão israelense aos palestinos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O rei Abdullah II da Jordânia alertou sobre a escalada de violência por parte dos colonos israelenses na Cisjordânia ocupada, ao mesmo tempo que renovou o apelo à pressão internacional para pressionar pelo fim da agressão de Israel na sitiada Faixa de Gaza, informa a agência noticiosa WAFA.

O rei, durante uma chamada telefônica com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, sublinhou a necessidade de um cessar-fogo imediato, da prestação de proteção aos civis e de uma entrega sustentável de ajuda a Gaza.

continua após o anúncio

O rei reiterou a firme rejeição da Jordânia a qualquer tentativa de liquidação da causa palestina e do deslocamento de palestinos de Gaza e da Cisjordânia, enfatizando o papel da comunidade internacional na pressão para o retorno dos habitantes de Gaza às suas casas.

O rei jordaniano alertou contra a violência contínua cometida por colonos ilegais contra os palestinos na Cisjordânia, bem como contra as violações de Israel em Jerusalém, apontando para os riscos catastróficos de uma repercussão regional do conflito.

continua após o anúncio

Abdullah II destacou que Gaza e a Cisjordânia não podem ser separadas, “uma vez que ambas devem fazer parte do Estado palestino”.

Ele disse que as soluções militares e de segurança não alcançarão a paz; sublinhando que não há alternativa à criação de um horizonte político baseado na solução de dois Estados para alcançar a paz.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: