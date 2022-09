Rei saudita nomeia Mohammed bin Salman como primeiro-ministro da Arábia Saudita

Apoie o 247

Sputnik - Mesmo com o rei Abdulaziz fazendo algumas mudanças os ministros das Relações Exteriores, Energia, Finanças e Investimento continuaram no posto.

Nesta terça-feira (27) o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, nomeou seu filho e herdeiro, o príncipe Mohammed bin Salman, como primeiro-ministro do reino e seu segundo filho, o príncipe Khalid, como ministro da Defesa, disse um decreto real segundo pela Reuters.

Entretanto, a remodelação manteve outro filho, o príncipe Abdulaziz bin Salman, como ministro da Energia, assim como o ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, o ministro das Finanças, Mohammed al-Jadaan, e o ministro do Investimento, Khalid al-Falih, permaneceram inalterados, afirma a mídia.

MBS mudou radicalmente a Arábia Saudita desde que chegou ao poder em 2017, quando liderou os esforços para diversificar a economia da dependência do petróleo, permitiu que as mulheres dirigissem e restringiu o poder dos clérigos sobre a sociedade.

O assassinato do jornalista saudita, Jamal Khashoggi, no consulado do reino em Istambul em 2018 manchou sua reputação e prejudicou as relações do reino com os Estados Unidos e outros aliados ocidentais.

Mohammed bin Salman, foi ministro da Defesa e o governante de fato da Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo e um importante aliado dos EUA no Oriente Médio.

