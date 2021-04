Reino Unido avança na vacinação e número de mortes por Covid-19 cai para 10

247 - O governo do Reino Unido registrou neste sábado (3) 10 mortes por Covid-19 em 24 horas. O número é o mais baixo número desde o começo de setembro de 2020.

O baixo índice é reultado das medidas restritivas e do avanço da imunização da população que, de acordo com dados oficiais, já vacinou 31,3 milhões de pessoas (dessas, 5 milhões já tomaram duas doses). Isso equivale a 54,3 doses para cada 100 habitantes.

No dia 29 de março foram impostas medidas mais restritas de controle para evitar a propagação do coronavírus.

O Reino Unido é o país da Europa no qual a vacinação mais avançou. Mais de metade de toda a população com mais de 80 já tomou duas doses, segundo o ministério da Saúde do país.

A meta do Reino Unido é vacinar todos os que têm mais de 50 anos até metade do mês de abril, e, até o fim de julho, todos os adultos.

