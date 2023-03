Reino Unido bane TikTok em aparelhos do governo

Apoie o 247

MOSCOU, 16 de março (Sputnik) - O governo do Reino Unido proibiu o aplicativo chinês de compartilhamento de vídeos TikTok em dispositivos eletrônicos governamentais na quinta-feira, seguindo o conselho dos especialistas em cibersegurança do país como parte da revisão relevante, disse o Gabinete do Reino Unido.

Na terça-feira, o ministro de Estado de Segurança do Reino Unido, Tom Tugendhat, pediu ao Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido que investigasse os riscos decorrentes do uso do aplicativo TikTok em telefones governamentais, citando preocupações com espionagem estrangeira.

"Dado o potencialmente sensível da informação armazenada em dispositivos governamentais, a política do governo sobre o gerenciamento de aplicativos de terceiros será reforçada e uma proibição preventiva do TikTok em dispositivos governamentais está sendo introduzida", disse o governo do Reino Unido em comunicado.

O comunicado especificou que a proibição visava apenas os dispositivos governamentais corporativos, e os funcionários públicos poderiam continuar usando o aplicativo em seus dispositivos pessoais. A restrição também prevê exceções autorizadas por especialistas em segurança quando necessário.

A decisão está em linha com medidas similares introduzidas pela Comissão Europeia, Estados Unidos e Canadá, disse o Gabinete do Reino Unido, acrescentando que Londres continuaria sua revisão de segurança.

"O uso de outros aplicativos de extração de dados será mantido sob revisão", disse o Chanceler do Ducado de Lancaster, Oliver Dowden.

Atualmente, o acesso ao TikTok em dispositivos governamentais também é proibido em mais da metade dos estados dos Estados Unidos devido a preocupações de segurança com os dados do usuário sendo acessados pelo governo chinês. Além disso, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei que poderia permitir que o governo dos EUA proibisse o TikTok ou qualquer outro aplicativo estrangeiro se fossem considerados uma ameaça à segurança nacional.

Em fevereiro, o uso do TikTok foi proibido pelo governo canadense e pela Comissão e Parlamento da União Europeia em todos os dispositivos usados por seus funcionários para o trabalho.

