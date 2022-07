Reino Unido: dois ministros renunciam, aprofundando crise do governo Boris Johnson

Apoie o 247

Reuters - O secretário de Saúde britânico, Sajid Javid, renunciou na terça-feira, aprofundando a crise do governo do primeiro-ministro Boris Johnson.



Javid disse que perdeu a confiança na capacidade de Johnson de governar de acordo com o interesse nacional após uma série de escândalos, dizendo que "não pode mais continuar em sã consciência".



Ele disse que muitos legisladores e o público perderam a confiança na capacidade de Johnson de governar de acordo com o interesse nacional.



"Lamento dizer, no entanto, que está claro para mim que esta situação não mudará sob sua liderança - e, portanto, você também perdeu minha confiança", disse Javid em carta a Johnson.



O ministro das Finanças, Rishi Sunak, também renunciou na terça-feira, dizendo ter chegado relutantemente à conclusão de que "não podemos continuar assim".

