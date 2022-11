Apoie o 247

Sputnik - De acordo com o embaixador russo em Londres, Andrei Kelin, as evidências do envolvimento do Reino Unido no recente ataque de drones serão tornadas públicas em questão de horas.

Em uma entrevista à emissora Sky News, Klein declarou que Moscou sabe "da participação de especialistas britânicos nos treinamentos, preparação e execução dos planos contra a infraestrutura russa."

Além disso, ele afirmou que as informações "detalhadas" obtidas sobre o ataque mostram que a principal responsabilidade pertence não a Kiev, mas a Londres.

Antes, o Ministério da Defesa russo afirmou que instrutores britânicos haviam liderado o treinamento das tropas ucranianas que realizaram os ataques aéreos e marítimos de drones contra navios russos na base naval de Sevastopol, na Crimeia, no sábado.

"Devemos evitar uma escalada, e isso é um alerta de que os britânicos estão profundamente envolvidos neste conflito", destacou Kelin, ressaltando que a situação está se tornando cada vez mais "perigosa".

