Reino Unido planeja usar vacina de Oxford contra a covid-19 a partir de janeiro

A população do Reino Unido provavelmente terá uma segunda vacina contra a covid-19 à disposição a partir de janeiro, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford

Sputnik - De acordo com uma publicação do jornal britânico The Sunday Telegraph, a vacina de Oxford será lançada em 4 de janeiro. O governo britânico quer que dois milhões de pessoas tomem as primeiras doses da vacina de Oxford ou da Pfizer dentro de quinze dias.

O Sunday Telegraph ressalta que a vacina de Oxford é mais fácil de armazenar do que a da Pfizer, além de ser mais barata, então é provável que as pessoas que vivem em áreas isoladas se beneficiem do reforço na campanha de imunização britânica.

A vacina de Oxford, porém, ainda precisa da aprovação dos reguladores sanitários britânicos, o que pode acontecer já na segunda-feira (28), segundo o jornal. Depois da liberação, centros de vacinação em massa serão abertos nos estádios e locais de conferências, provavelmente já na segunda semana de janeiro.

A vacina da AstraZeneca/Oxford mostrou uma eficácia média de 70,4% em testes clínicos. No início de dezembro, a mídia britânica informou que a fabricação dos insumos no Reino Unido para a vacina deveriam começar no início de 2021, e que pelo menos 80 milhões das 100 milhões de doses encomendadas pelo governo britânico seriam produzidas no país.

O Reino Unido é um dos países mais impactados pela pandemia da COVID-19. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o país acumula 2.262.735 casos confirmados e 70.513 mortes causadas pela doença, números que tornam o Reino Unido o sexto mais afetado pela pandemia, em números absolutos de infecções e óbitos.

