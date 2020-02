Relação entre Trump e Bolsonaro é uma ameaça à humanidade, diz deputada indígena dos EUA

247 - Acompanhada de deputadas brasileiras que viajaram a Washington para construir vínculos destinados a proteger a Amazônia, a congressista indígena americana Deb Haaland disse que a relação entre Trump e Bolsonaro é uma ameaça para a humanidade.

Haaland, que é uma das duas primeiras mulheres indígenas a ingressar na Câmara de Representantes nos Estados Unidos, recebeu com lágrimas de emoção a deputada brasileira Joenia Wapichana, que também fez história no Brasil ao ser eleita para uma cadeira no Congresso.

Wapichana - que falou à imprensa usando um colar típico dos indígenas amazônicos - afirmou que os povos originários são o principal alvo do governo Bolsonaro, informa a AFP.