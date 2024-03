Relatório da ONU desmascara Israel e mostra como ajuda humanitária aos palestinos está sendo barrada em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ONU acusa Israel de adotar várias medidas contra a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a UNRWA, para inviabilizar a ajuda humanitária aos palestinos em Gaza. Entre as ações do governo israelense estão limitações de vistos para funcionários internacionais, desalojamento de sedes históricas e bloqueio de contas e mercadorias pela alfândega. Um documento assinado por Philippe Lazzarini, chefe da agência, revela a crise entre Israel e a UNRWA, alertando sobre uma tentativa de inviabilizar o socorro humanitário aos palestinos em Gaza, destaca o jornalista Jamil Chade em sua coluna no Uol.

Israel alega que após descobertas de supostos vínculos de funcionários da UNRWA com ataques do Hamas, doadores suspenderam suas contribuições, ampliando o desespero de 2,2 milhões de palestinos na Faixa de Gaza. Apesar das investigações e demissões de acusados, Israel ainda não apresentou todas as evidências. O documento da agência revela que as investidas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não se limitaram a forçar uma interrupção no financiamento. Outras medidas mais agressivas como desocupações de sedes, restrições de vistos e bloqueio de contas, têm sido adotadas, prejudicando as operações da UNRWA.

continua após o anúncio

A UNRWA alerta sobre a possibilidade de um "desastre monumental" com graves implicações para a paz regional, a segurança e os direitos humanos. Enquanto Israel defende o fechamento da UNRWA e o estabelecimento de uma nova operação, equipes humanitárias destacam a importância da UNRWA para alcançar os palestinos necessitados na região. "Temo que estejamos à beira de um desastre monumental com graves implicações para a paz regional, a segurança e os direitos humanos", destaca o chefe da agência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: