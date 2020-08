Relatório da ONU diz que provavelmente a Coreia do Norte desenvolveu dispositivos nucleares para mísseis

A Coreia do Norte está indo adiante com seu programa de armas nucleares e diversos países acreditam que o governo local “provavelmente desenvolveu dispositivos nucleares miniaturizados que cabem nas ogivas de seus mísseis balísticos”, segundo um relatório confidencial da ONU edit

Reuters - O relatório de um painel independente de especialistas que monitoram as sanções da ONU diz que os países - que não foram identificados - acreditam que os testes nucleares da Coreia do Norte no passado provavelmente ajudaram o país a desenvolver seus dispositivos em miniatura. O governo de Pyongyang não conduz um teste nuclear desde setembro de 2017.

O relatório interino, visto pela Reuters, foi submetido ao comitê de sanções à Coreia do Norte do Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, nesta segunda-feira.

“A República Democrática Popular da Coreia continua seu programa nuclear, inclusive com a produção de urânio altamente enriquecido e a construção de um reator experimental de água leve. Um país afirmou que a Coreia está seguindo adiante com a produção de armas nucleares”, diz o documento.

A missão norte-coreana para a ONU em Nova York não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre o relatório da ONU.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse na semana passada que não haverá mais guerra já que as armas nucleares do país garantem sua segurança apesar das pressões externas ao país.

