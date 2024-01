Relógio do Juízo Final se aproxima da meia-noite e mundo fica mais perto do apocalipse, alertam cientistas

Apoie o 247

(Sputnik) – O Boletim dos Cientistas Atômicos emitiu sua avaliação anual do Relógio do Juízo Final nesta terça-feira (23), alertando que o mundo continua enfrentando um "nível sem precedentes de risco" devido a tecnologias perigosas de sua própria criação.

"Hoje, mais uma vez ajustamos o Relógio do Juízo Final para expressar um nível contínuo e sem precedentes de risco. Estamos a 90 segundos da meia-noite", disse Rachel Bronson, presidente e CEO do Boletim dos Cientistas Atômicos, em uma transmissão ao vivo.

Em janeiro, o relógio foi movido para 90 segundos da meia-noite, o mais próximo já registrado de uma catástrofe global, com o Boletim citando o conflito na Ucrânia como um potencial ponto de escalada nuclear e um enfraquecimento dos esforços para combater as mudanças climáticas.

Bronson disse que o conflito na Ucrânia ainda "representa um risco constante de escalada nuclear" e citou a guerra em Gaza como "uma ilustração adicional dos horrores da guerra moderna, mesmo sem escalada nuclear". Além disso, países nuclearizados estavam envolvidos em programas de modernização que ameaçavam uma nova corrida armamentista nuclear.

Bronson também observou que o planeta experimentou seu ano mais quente já registrado em 2023, e avanços recentes em IA poderiam "melhorar ou ameaçar a civilização" de várias maneiras.

