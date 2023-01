Relógio do Juízo Final se aproxima da meia-noite e mundo fica mais perto do apocalipse, alertam cientistas atômicos

Apoie o 247

ICL

247 - O simbólico Relógio do Juízo Final do Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, se aproximou mais do que nunca da meia-noite, declarando a humanidade perigosamente perto do apocalipse, informa a BBC.

O relógio marcou 90 segundos para a meia-noite com base na leitura dos cientistas sobre as ameaças existenciais à humanidade no momento histórico atual. A meia-noite marca o ponto teórico da aniquilação.



O Boletim dos Cientistas Atômicos mudou o relógio, em grande parte, por causa da guerra entre a Otan e a Rússia na Ucrânia e as "ameaças veladas" de Moscou de usar armas nucleares. Uma série de outras questões contribuiu, disse o Boletim, incluindo os efeitos da mudança climática, a desinformação online e a ameaça contínua de surtos de doenças infecciosas.



A ideia começou em 1947 para alertar a humanidade sobre os perigos de uma guerra nuclear.

A presidente e diretora executiva do Boletim, Rachel Bronson, disse que a decisão de mover os ponteiros para mais perto da meia-noite não foi fácil.

“Estamos vivendo em uma época de perigo sem precedentes, e o Relógio do Juízo Final reflete essa realidade”, disse. “O governo dos EUA, seus aliados da Otan e a Ucrânia têm uma infinidade de canais de diálogo; exortamos os líderes a explorar todos eles em toda a sua capacidade para voltar no tempo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.