Remédio japonês Avigan tem efeito positivo em teste contra coronavírus

247 - Produzido comercialmente no Japão com o nome de Avigan, o favipiravir foi testado em pacientes na China para doenças virais e sugere que também poderia ter efeitos positivos contra a atual pandemia do coronavírus, informa a agência de notícias Reuters.

O fármaco não pode ser vendido no Brasil porque ainda não tem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Atualmente, ele é produzido apenas sob demanda no país onde foi desenvolvido.

De acordo com Zhang Xinmin, funcionário do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, cerca de 80 pacientes da região de Shenzhen que receberam o remédio tiveram melhora mais rápida de seus sintomas respiratórios e demoraram menos tempo para eliminar o vírus de seu organismo.

O Nikkei Asian Review, jornal japonês de língua inglesa, informou que essas melhoras aconteceram após 4,6 dias (no caso da tosse) e quatro dias (no caso dos testes sobre a presença do material genético do vírus), contra uma média de seis e 11 dias dos pacientes que não tomaram o remédio.