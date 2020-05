Renuncia assessor de Guaidó que confessou ter assinado contrato para atacar Venezuela

O venezuelano Juan José Rendón, assessor de Juan Guaidó, renunciou ao cargo que ocupava como chefe do Comitê de Estratégia do autoproclamado presidente encarregado da Venezuela edit

247 - Considerado estrategista político de Guaidó, Juan José Rendón reconheceu na semana passada que o documento propunha uma "exploração" para determinar se havia "a possibilidade de capturar e entregar à Justiça" membros do governo.

Rendón reconheceu na semana passada que assinou um contrato e pagou US $ 50.000 à empresa de segurança americana Silvercorp USA, que organizou e realizou uma tentativa de invasão na costa da Venezuela, na manhã de 3 de maio, com o objetivo de sequestrar o presidente Nicolás Maduro, informa Russia Today.

O deputado da oposição Sergio Vergara, que fazia parte do mesmo Comitê de Estratégia, também renunciou. Sia assinatura também apareceu no contrato assinado com a Silvercorp USA.

"Guaidó aceitou a renúncia dos funcionários e agradeceu por sua dedicação e compromisso com a Venezuela", disse um comunicado à imprensa publicado no site do Centro Nacional de Comunicação, que gerencia as informações e a propaganda do autoproclamado presidente.

Na semana passada, após a tentativa de incursão, o partido da Primeira Justiça da oposição exigiu a remoção de Rendón e Vergara, depois de saber de sua participação na manobra.

Em uma declaração, o grupo político que apoia Guaidó pediu especificamente para "demitir imediatamente os funcionários que - em nome da Presidência (e) da República - são vinculados a esses atores de grupos ilegais".

No documento sobre a contratação da empresa norte-americana para realizar o ataque, divulgado publicamente, além das assinaturas de Rendón e Vergara, estão os títulos de Guaidó e Jordan Goudreau, diretor executivo da Silvercorp USA e que, por meio de um vídeo, a tentativa de invadir a Venezuela foi premiada.

O Ministério Público da Venezuela ordenou a prisão de 22 pessoas pela tentativa fracassada de invasão, incluindo o veterano americano Jordan Goudreau. Embora tenha confessado, Goudreau negou qualquer pagamento, observando que o contrato inicial foi avaliado em US $ 211 milhões.

Pesam sobre Rendón, Vergara e Goudreau mandados de prisão, que foram solicitados pelo procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, na última sexta-feira, 8 de maio.

Todos três são acusados ​​de estar envolvidos no "projeto, financiamento e execução" da tentativa de incursão, uma ação que foi chamada de "Operação Gideon".

Além disso, o Ministério Público solicitará a inclusão de Rendón, Vergara e Goudreau no sistema da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com um alerta vermelho, e solicitará sua extradição para a Venezuela.

Atualmente, na Venezuela, os cidadãos americanos Luke Denman e Airan Berry, contratados pela Silvercorp EUA e que participaram do ataque fracassado, estão detidos.

Ambos confessaram que participaram do treinamento de 60 mercenários em três campos em Riohacha, norte da Colômbia, e que o plano do grupo era dominar os aeroportos para "alcançar objetivos específicos" e "assassinar" o presidente Maduro.

