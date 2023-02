Repórter salva criança em terremoto na Turquia (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma situação desesperadora aconteceu com o repórter Yüksel Akalan, do canal A Haber, que está cobrindo o terremoto de magnitude de 7,8 na Turquia e na Síria. Tudo porque ele teve que correr para se salvar de um desabamento e, de quebra, ajudou a salvar uma criança.

De acordo com o portal Notícias da TV, o fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (6) e teve até choro de uma colega do repórter. "Foi muito difícil, estávamos indo para o hotel e seguiríamos a transmissão de lá. Mas, houve um abalo secundário e de repente, estávamos na zona do terremoto", contou Esra Arpa, do canal A Haber.

E continuou: "Do nada, estávamos no meio dos escombros e nuvens de poeira. Foi um momento de horror". Ambos já estão em um local seguro. "Conseguimos sair de lá com a coragem de Yüksel Akalan. Se não fosse pela coragem dele, talvez estivéssemos em uma situação diferente".

