Representante chinês na ONU especifica posição do país sobre questão do Afeganistão

ICL

Rádio Internacional da China - O representante chinês das Nações Unidas em Genebra, Jiang Duan, especificou a posição da China sobre a questão do Afeganistão na reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas realizada na segunda-feira (7).

Segundo o diplomata, o Afeganistão está atravessando um período chave do caos para a ordem. “Além de acolher a oportunidade histórica de dominar o próprio destino e explorar o caminho de desenvolvimento apropriado à realidade do país, o povo afegão está encarando diversos desafios humanitários, econômicos, antiterroristas e administrativos, o que exige mais compreensão e apoio da comunidade internacional”, disse Jiang Duan. Segundo o diplomata, o governo interino do Afeganistão deve mostrar mais políticas abertas, inclusivas, suaves e estáveis, assim como desenvolver boas relações com todos os países do mundo. A China aplica uma política de amizade com toda a população afegã, e forneceu ajudas humanitárias no valor de cerca de 300 milhões de yuans.

“Os Estados Unidos são o autor da questão do Afeganistão”, assinalou Jiang Duan. Durante a guerra do Afeganistão, mais de 30 mil civis morreram em ataques do exército norte-americano ou em confrontos, e cerca de 11 milhões se tornaram refugiados. A retirada irresponsável do exército norte-americano deixou os afegãos em uma grave crise humanitária. Os Estados Unidos, ao invés de assumir suas responsabilidades, sequestraram os ativos estatais do Afeganistão, agravando a vida difícil dos afegãos.