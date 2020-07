Representante de Juan Guaidó no Reino Unido ameaça jornalistas em suas redes sociais

Usando a conta de sua empresa de consultoria política, Asymmetrica, Vanessa Neumann, a representante do golpista Juan Guaidó no Reino Unido, ameaçou o jornalista independente inglês John McEvoy e o portal Venezuelanalysis, alegando que “eles seriam investigados pelo FBI” e que existe “um preço pelas cabeças deles todos” edit

Nathalia Urban, para o 247 - Vanessa Neumann, a representante do golpista Juan Guaidó no Reino Unido, usou suas redes sociais para ameaçar jornalistas que estão expondo os acordos sujos de Guaidó com o governo britânico. Usando a conta de sua empresa de consultoria política, Asymmetrica, Neumann ameaçou o jornalista independente inglês John McEvoy e o portal Venezuelanalysis, alegando que “eles seriam investigados pelo FBI” e que existe “um preço pelas cabeças deles todos”.

Ainda usando a conta em rede social da Asymmetrica, Neumann também ameaçou o jornalista Pablo Navarrete, editor do Alborada, e Camila Escalante, jornalista e produtora da Telesur.

John McEvoy, foi o jornalista responsável por revelar que o governo britânico mantém uma “Unidade secreta de reconstrução da Venezuela”, onde basicamente articulam negócios para um possível futuro onde Juan Guaidó seja o presidente.

Há 2 dias atrás, Vanessa Neumann usou sua própria conta em uma rede social para desejar a morte de Nicolas Maduro, porém horas depois alegou que sua conta havia sido invadida por hackers.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.