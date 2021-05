Repressão policial na Colômbia assassinou 27 pessoas durante protestos contra reforma tributária

247 - A direção da greve e das manifestações populares na Colômbia em protesto contra a reforma tributária do governo de extrema direita denunciou que 27 pessoas foram assassinadas pela repressão policial.

Os dirigentes asseguraram que apesar da retirada do projeto de lei, os protestos continuarão, agora contra a militarização.

O Comité Nacional da Greve da Colômbia denuncia que a repressão por parte das forças de segurança durante as manifestações contra a reforma tributária deixou um saldo provisório de 27 mortos e unos 124 feridos.

Em um balanço que inclui o período de 28 de abril a 2 de maio, a entidade informou que foram registrados 1.089 casos de violência policial e 27 manifestantes assassinados, 12 deles em Cali, capital do departamento de Valle del Cauca, no sudoeste do país.

No entanto, esse saldo é provisório, pois a repressão continuou na noite de segunda-feira em vários setores de Cali, especialmente em Siloé, onde organizações humanitárias relataram a morte de pelo menos duas pessoas.

O Comitê Nacional de Desemprego acrescentou em seu relatório que, dos feridos, 13 sofreram lesões oculares. Também foram denunciados seis atos de violência sexual, 726 detenções arbitrárias e 45 defensores de direitos humanos limitados no exercício de suas funções.

Os dirigentes da greve asseguraram que, apesar de o presidente Iván Duque ter retirado o polêmico projeto de reforma tributária, as medidas de protesto continuarão contra a militarização das cidades.

Exigem também a retirada da reforma sanitária, o desmantelamento do Esquadrão Móvel Antimotim (Esmad) da Polícia Nacional, responsável por inúmeros abusos de poder, e a vacinação massiva contra a Covid-19, entre outras demandas.

Para esta quarta-feira, 5 de maio, foi convocado um novo dia nacional de protestos, no qual participarão diferentes plataformas sociais e centrais de trabalhadores.

Na noite de segunda-feira, o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Colômbia denunciou em sua conta no Twitter que vários membros da comissão receberam ameaças e ataques na cidade de Cali, informa a Telesul.





