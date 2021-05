República Democrática do Congo declara fim do surto de ebola

O surto no leste do país foi encerrado após vacinação da população com a rVSV-ZEBOV, fabricada pelo laboratório norte-americano Merck Sharpe and Doma (MSD) edit

247 - O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDC) anunciou nesta segunda-feira (3) o fim do surto de ebola iniciado em fevereiro na província de Kivu do Norte, no leste do país, graças à utilização da vacina rVSV-ZEBOV, fabricada pelo laboratório norte-americano Merck Sharpe and Doma (MSD).

Segundo o ministro da Saúde em Kinshasa, Jean-Jacques Mbungan, desde o início do surto, foram registrados um total de 12 casos, com seis mortes, e centenas de pessoas foram vacinadas.

No entanto, ele apelou à população a permanecer vigilante e manter contato com as equipes de supervisão sanitária.

O anúncio foi repercutido pela Organização Mundial da Saúde (OMS):

"O último surto de ebola em RDC foi declarado encerrado após apenas 3 meses. Doze casos, seis mortes e seis recuperações foram registrados em quatro zonas de saúde em Kivu do Norte durante este surto. A OMS felicita a resposta rápida da RDC a este surto!", diz o Twitter da OMS para a África.

The latest #Ebola outbreak in #DRC🇨🇩 has been declared over after just 3 months. Twelve cases, six deaths & six recoveries were recorded in four health zones in North Kivu during this outbreak.@WHO congratulates DRC’s swift response to this outbreak!



Este foi o 12º surto da doença no país e o 4º em menos de 3 anos.

