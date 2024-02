Republicanos atacam Trump por ameaça de abandonar aliados da Otan

Apoie o 247

Reuters - Alguns dos colegas republicanos do ex-presidente Donald Trump o atacaram no domingo (11), por dizer que não gostaria de proteger os membros da Otan de um futuro ataque da Rússia se as contribuições desses países para a aliança de defesa estivessem atrasadas.

“É por isso que venho dizendo há muito tempo que ele não está apto para ser presidente dos Estados Unidos”, disse o ex-candidato presidencial republicano Chris Christie em entrevista ao programa “Meet the Press” da NBC.

Durante um comício político no sábado na Carolina do Sul, Trump queixou-se do que chamou de pagamentos “delinquentes” por parte de alguns países da Otan e relatou o que disse ser uma conversa passada com o chefe de “um grande país” sobre um ataque da Rússia a tais países. .

"Não, eu não protegeria você. Na verdade, eu os encorajaria (a Rússia) a fazer o que quiserem. Você tem que pagar", disse Trump ao líder não identificado.

Os comentários geraram repreensões da Casa Branca, que os chamou de “terríveis e desequilibrados”, bem como de outras altas autoridades ocidentais.

O fracasso de muitos dos 31 membros da Otan em cumprir a meta de gastos com defesa de pelo menos 2% do produto interno bruto tem sido há muito tempo uma fonte de tensão com os Estados Unidos, cujas forças armadas constituem o núcleo do poder militar da aliança. As estimativas da NATO mostram que apenas 11 membros estão a gastar ao nível da meta.

A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que é a única desafiante restante de Trump à nomeação presidencial republicana em 2024, disse: “A última coisa que queremos fazer é ficar do lado da Rússia”.

Entrevistada no programa "Face the Nation" da CBS, ela acrescentou: "Não tome o lado de alguém que invadiu um país e meio milhão de pessoas morreram ou ficaram feridas por causa do (presidente russo Vladimir) Putin" em sua guerra. contra a Ucrânia.

O senador republicano Lindsey Graham, um aliado próximo de Trump, disse à Reuters em uma breve entrevista no corredor que discordava "da maneira como ele (Trump) disse isso", referindo-se aos comentários da OTAN. Graham acrescentou: “A Rússia não invadiu ninguém quando ele era presidente e se ele for presidente novamente, não o farão”.

O Politico noticiou que o senador republicano Thom Tillis culpou os assessores de Trump por não terem explicado ao ex-presidente que os Estados Unidos, como membro da NATO, estão empenhados em defender qualquer membro da aliança que seja atacado.

Também citou o senador republicano Rand Paul dizendo que os comentários de Trump foram “uma coisa estúpida de se dizer”.

Num dia em que o Senado realizava um raro fim de semana de debates sobre o pedido do presidente Joe Biden de ajuda emergencial para ajudar a Ucrânia a repelir um ataque russo de quase dois anos e Israel na sua guerra com o Hamas em Gaza, alguns republicanos defenderam Trump.

"Praticamente todos os presidentes americanos, em algum momento, de alguma forma, reclamaram que outros países da OTAN não estavam fazendo o suficiente. Trump é apenas o primeiro a expressar isso nestes termos. Mas não tenho nenhuma preocupação, porque ele já foi presidente antes", disse o senador. Marco Rubio disse em entrevista à CNN.

Jason Miller, conselheiro sênior da campanha de Trump, em um comunicado evitou o comentário encorajando a Rússia a enfrentar alguns aliados da OTAN, dizendo: “Os democratas e os adeptos da mídia parecem ter esquecido que tivemos quatro anos de paz e prosperidade sob o presidente Trump”. enquanto nivela ataques contra Biden.

No Capitólio, o senador democrata Peter Welch disse à Reuters: Trump "normaliza o comportamento beligerante. Mas na verdade ele está falando sério".

