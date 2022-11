Republicanos conquistam maioria na Câmara dos EUA, abrindo caminho para governo dividido

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Os republicanos devem obter a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos nesta quarta-feira, preparando o terreno para dois anos de governo dividido enquanto o Partido Democrata do presidente Joe Biden detém o controle do Senado.

A vitória dá aos republicanos o poder de controlar a agenda de Biden, bem como de lançar investigações politicamente prejudiciais contra seu governo e família, embora fique muito aquém da "onda vermelha" que o partido esperava.

A decisão final veio depois de mais de uma semana de contagem de votos, quando a Edison Research projetou que os republicanos haviam conquistado as 218 cadeiras de que precisavam para controlar a Câmara. A vitória republicana no 27º distrito congressional da Califórnia levou o partido ao limite.

O atual líder do partido na Câmara, Kevin McCarthy , pode ter um caminho desafiador pela frente, pois precisará de seu caucus inquieto para se manter unido em votos críticos, incluindo o financiamento do governo e das forças armadas em um momento em que o ex-presidente Donald Trump lançou outra candidatura à Casa Branca.

Embora a derrota tire parte do poder de Biden em Washington, ele sinalizou que espera que os republicanos cooperem. Em entrevista coletiva na semana passada, ele disse: "Acho que o povo americano deixou claro que espera que os republicanos também estejam preparados para trabalhar comigo".

Os democratas foram encorajados pelo repúdio dos eleitores a uma série de candidatos republicanos de extrema direita, a maioria deles aliados de Trump, incluindo Mehmet Oz e Doug Mastriano nas corridas para o Senado da Pensilvânia e para governador, respectivamente, e Blake Masters na disputa para o Senado no Arizona.

Embora a esperada "onda vermelha" dos republicanos da Câmara nunca tenha chegado à costa, os conservadores estão mantendo sua agenda.

Em retaliação a dois esforços de impeachment dos democratas contra Trump, eles estão se preparando para investigar funcionários do governo Biden e os negócios anteriores do filho do presidente, Hunter, com a China e outros países - e até o próprio Biden.

Na frente internacional, os republicanos podem tentar conter a ajuda militar e econômica dos EUA à Ucrânia enquanto ela luta contra as forças russas.

O REBOQUE DA INFLAÇÃO E DO ABORTO

Os Estados Unidos retornam ao compartilhamento de poder anterior a 2021 em Washington, já que os eleitores foram puxados em direções opostas por duas questões principais durante as campanhas de meio de mandato.

A alta inflação deu aos republicanos munição para atacar os liberais, que ganharam trilhões de dólares em novos gastos durante a pandemia do COVID-19. Com os eleitores vendo suas contas mensais de mercearia, gasolina e aluguel subindo, também aumentou o desejo de punir os democratas na Casa Branca e no Congresso.

Ao mesmo tempo, houve um puxão à esquerda depois que a decisão da Suprema Corte em junho que acabou com o direito ao aborto enfureceu uma ampla faixa de eleitores, reforçando os candidatos democratas.

A Edison Research, em pesquisas de boca de urna, descobriu que quase um terço dos eleitores disse que a inflação superou suas preocupações. Para um quarto dos eleitores, o aborto era a principal preocupação e 61% se opuseram à decisão do tribunal superior em Roe v. Wade.

Embora as eleições intermediárias fossem sobre eleições para o Congresso dos EUA, governadores de estado e outros escritórios locais, pairando sobre tudo estava a corrida presidencial dos EUA em 2024.

Trump, que ainda é a primeira escolha entre os republicanos para a indicação presidencial do partido, ainda assim sofreu uma série de contratempos quando os candidatos de extrema direita que ele recrutou ou se aliou tiveram um desempenho ruim em 8 de novembro.

Ao mesmo tempo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, chegou a um segundo mandato, derrotando o oponente democrata Charlie Crist por quase 20 pontos percentuais, já que alguns eleitores republicanos conservadores também expressaram cansaço com Trump. O ex-presidente supostamente estava furioso com as notas altas que os especialistas políticos estavam dando a DeSantis, possivelmente agitando o campo de 2024 dos candidatos presidenciais republicanos.

A eleição de 2024 influenciará imediatamente muitas das decisões legislativas que os republicanos da Câmara buscam, à medida que flexionam seus músculos com uma maioria recém-descoberta, por mais estreita que seja.

Eles falaram publicamente sobre buscar economia de custos nos programas de rede de segurança do Seguro Social e do Medicare e fazer cortes permanentes de impostos promulgados em 2017 que devem expirar.

Os conservadores estão ameaçando adiar um aumento necessário do limite da dívida no próximo ano, a menos que sejam alcançadas reduções significativas de gastos.

"É fundamental que estejamos preparados para usar a alavancagem que temos", disse à Reuters no mês passado o presidente do House Freedom Caucus, de extrema-direita, Scott Perry.

Primeiro, a Câmara deve eleger um presidente para os próximos dois anos. O líder republicano da Câmara, McCarthy, conquistou na terça-feira o apoio da maioria de seu caucus para concorrer ao cargo de poder para suceder Nancy Pelosi.

Com uma maioria tão estreita, McCarthy estava trabalhando para obter compromissos de quase todos os membros de seus indisciplinados membros republicanos, tendo falhado em tal esforço durante uma candidatura de 2015. Os membros do Freedom Caucus, cerca de quatro dúzias no total, poderiam ter as chaves para ele ganhar o cargo de orador e a viabilidade de seu cargo de orador em grande escala.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.