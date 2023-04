Republicanos defendem Trump atacando o sistema de justiça criminal dos EUA

Apoie o 247

(Reuters) - Muitos republicanos no Congresso norte-americano, em resposta à iminente acusação de Donald Trump na terça-feira, caracterizam o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos como corrupto, em acusações que se assemelham a seus ataques anteriores contra o resultado das eleições norte-americanas após a derrota do ex-presidente em 2020.

Trump e seus aliados na Câmara dos Deputados e no Senado dos EUA têm usado uma retórica parecida com as falsas alegações de Trump sobre uma fraude eleitoral generalizada, que alimentou o ataque ao Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021, por seus apoiadores.

Os críticos alertam que a atual retórica partidária pode abalar a confiança do público nos tribunais por minar a legitimidade institucional do sistema de justiça criminal norte-americano.

"A acusação de Trump é a culminação de 6 anos dos democratas usando a aplicação da lei como arma para atingir e perseguir seus inimigos políticos. Ditaduras operam assim -- os EUA deveriam ser diferentes", tuitou o senador Ted Cruz, um republicano linha-dura que votou pela derrubada dos resultados das eleições de 2020.

Trump diz ser inocente das acusações previstas da promotoria de Nova York -- relacionadas a pagamentos em forma de suborno à estrela pornô Stormy Daniels durante sua campanha presidencial de 2016. Os detalhes das acusações ainda não estão claros.

Ele diz que tanto a investigação como outros três inquéritos ligados às suas tentativas de reverter sua derrota nas eleições de 2020 e à retenção de documentos confidenciais após deixar a Casa Branca têm motivação política.

