Repúdio a atentado contra Cristina Kirchner na Argentina mobiliza atos internacionais

247, com agências internacionais - Milhares de argentinos mobilizaram-se nesta sexta-feira em defesa da democracia, tanto no país como no estrangeiro, em defesa da democracia após a tentativa de assassinato da Vice-Presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Partidos políticos, organizações de direitos humanos, sindicatos, personalidades e uma grande representação do povo têm-se dirigido para a Plaza de Mayo desde antes das 12:00 horas locais (15:00 UTC) sob o lema "Todxs a la Plaza".

Dezenas de ônibus de várias partes do país chegaram hoje a Buenos Aires para se juntarem à marcha em frente à Casa Rosada, depois do Presidente Alberto Fernández ter declarado o dia como feriado para que o povo pudesse manifestar-se.

🇦🇷 EL PUEBLO NO OLVIDA » Todxs a Plaza de Mayo a defender la Democracia. ✌🏽 pic.twitter.com/jZ1M59w84I — La Cámpora (@la_campora) September 2, 2022

A imprensa nacional informa que o centro de Buenos Aires está cheio de gente, enquanto organizações políticas, sociais e sindicais se reúnem na Avenida 9 de Julio, o que interrompeu a circulação de automóveis.

Uma das maiores mobilizações populares da Argentina dos últimos anos. Famílias, estudantes, organizações sociais, todas em um só lugar e com um mesmo objetivo: rechaçar a violência política e prestar solidariedade à Cristina Kirchner.



Vídeo: @dicoluciano /@emergentemedio pic.twitter.com/jtUCD651bb — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 2, 2022

Por seu lado, as Avós e Mães da Praça de Maio, presentes na marcha, disseram que a organização tinha fechado os seus escritórios para os feriados bancários em solidariedade com o ex-presidente argentino.

#Ahora CTERA MARCHA EN REPUDIO AL ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA.

¡ NUNCA MÁS ! pic.twitter.com/9uv9wEvlLg September 2, 2022

Atos no exterior

Vários grupos de residentes na Espanha, Itália e Alemanha expressaram a sua rejeição da tentativa de assassinato e apelaram a um comício da tarde nos seus respectivos gabinetes diplomáticos.

Os ativistas integrados na Frente de Todos convocaram aos seus compatriotas que vivem no estrangeiro a manifestarem-se sob o lema "com a bandeira argentina para defender a democracia".

Atos foram registrados na capital espanhola, Madri, na cidade de Valência , em Roma e em Berlim, informa a TeleSur.

A vice-presidente argentina foi vítima de uma tentativa de assassinato na quinta-feira, quando cumprimentava simpatizantes no bairro da Recoleta. O agressor, que está à disposição do sistema judicial, é um brasileiro chamado Fernando Sabag Montiel.

El embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, condena el intento de asesinato a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner frente a la embajada en Madrid.



Una cobertura más para @EFEnoticias ✍️ pic.twitter.com/Uh0wfFp1lG — Manuel Jesús Cruz (@ManuCruz1) September 2, 2022

O embaixador da Argentina na Espanha, Ricardo Alfonsín, condena a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, em frente à embaixada em Madrid.

Nos manifestamos en Piazza dell’Esquilino, frente a la Embajada de la República Argentina en Italia, en defensa de la democracia, en repudio al atentado contra la vicepresidenta @CFKArgentina y en rechazo de los discursos de odio y violencia. pic.twitter.com/5WO4Sinp30 — Argentina en Italia (@ARGinITALIA) September 2, 2022

Manifestámo-nos na Piazza dell'Esquilino, em frente à Embaixada da República Argentina em Itália, em defesa da democracia, em repúdio ao ataque contra a Vice-Presidente Cristina Kirchner e na rejeição do discurso de ódio e violência.

