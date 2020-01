Reservas cambiais da China chegam a US$ 3,11 trilhões

A Administração Estatal de Divisas da China anunciou na última terça-feira que as reservas cambiais do país ficaram em US$ 3,1079 trilhões no fim de 2019. A quantia aumentou em US$ 12,3 bilhões, ou 0,4%, ante o fim de novembro edit

247 - As reservas cambiais da Chona não param de crescer e atingiram a soma de US$ 3,11 trilhões. De acordo com a porta-voz da Administração Estatal de Divisas, Wang Chunying, o número também representou um aumento de 1,1% em relação ao início de 2019. Ela acrescentou que a oferta e a procura no geral em equilíbrio no mercado de câmbio chinês não mudaram em dezembro.

Wang apontou que a escala dessas reservas é afetada por fatores múltiplos, entre os quais as taxas de câmbio e mudanças nos preços de ativos.

Fatores como o clima do comércio mundial, as políticas monetárias dos bancos centrais dos principais países e a eleição britânica resultaram na queda no índice do dólar dos Estados Unidos e nos preços de bônus, segundo Wang.

Apesar de riscos e desafios crescentes ao longo de 2019, a economia chinesa manteve a estabilidade geral e a resiliência para crescer, com forças motrizes em constante aprimoramento, disse Wang, citando os pagamentos internacionais equilibrados e o crescimento estável das reservas cambiais.

Os esforços constantes da China na reforma estrutural no lado da oferta e a obtenção do crescimento de alta qualidade criarão uma sólida fundação para as reservas cambiais permanecerem estáveis no geral apesar das incertezas externas e flutuações no mercado no futuro próximo, comentou.

Os dados desta terça-feira também mostram que as reservas de ouro da China ficaram em US$ 95,4 bilhões em dezembro, aumento de US$ 3,9 bilhões ante o fim de novembro.

As informações são da Xinhua.