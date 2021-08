Restos humanos são encontrados em roda de avião dos EUA que decolou do Afeganistão

Oficial norte-americano confirmou que foram, de fato, encontrados restos humanos dentro da roda do avião militar C-17, para o qual centenas de afegãos tentaram entrar desesperadamente para fugir do país tomado pelo Talibã edit

Sputnik - Tamanha descoberta foi feita após a aterrissagem da aeronave dos EUA na base aérea de al-Udeid, no Catar, na segunda-feira (16), reporta o canal de notícias ABC 7.

Nos últimos dias, vários vídeos têm sido compartilhados nas redes sociais, mostrando inúmeras pessoas invadindo a pista de decolagem do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, na capital afegã de Cabul, agora sob controle do Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em outros países).

Após terem pousado, os pilotos do C-17 ficaram surpresos com a imensidão da multidão de civis chegando para entrar na aeronave.

No aeroporto de Cabul, existe um lado para operações militares e outro para voos comerciais, e um oficial de Defesa contou que os indivíduos que tentavam forçar sua entrada no avião militar tinham invadido a pista do lado civil do aeroporto.

Ante a enchente de cidadãos que continuava aumentando, as operações aéreas foram suspensas por horas no aeroporto, tendo sido retomadas após os militares norte-americanos, as forças turcas, e outros soldados aliados, terem removido à força 15 mil civis afegãos que haviam invadido a pista, de acordo um oficial norte-americano, referido pela mídia.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse hoje (17) que em breve Washington terá a capacidade de evacuar entre cinco mil a nove mil pessoas diariamente, usando uma combinação entre aeronaves comerciais e militares. Contudo, muito vai depender da permissão do Talibã para que esses voos entrem no país.

