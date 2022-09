Resultado das sanções contra a Rússia: gregos precisam racionar comida para pagar contas de energia

Apoie o 247

ICL

247, com RT - Um número crescente de gregos está reduzindo os alimentos para pagar os seus impostos e contas de energia, revelou um inquérito da Confederação Geral dos Trabalhadores Gregos e do Instituto do Trabalho.

Quando perguntados se o aumento dos preços os tinha forçado a gastar menos em alimentos básicos, 20% dos inquiridos responderam "muito menos" e 51% responderam "menos", enquanto que um quarto relatou "pouca" mudança nos seus hábitos de despesa e apenas 4% disse que a situação para eles não tinha mudado em nada.

"A economia e a sociedade gregas, após anos de austeridade, enfrentam uma nova onda de aumentos de preços e reavaliação de bens básicos, e rendimentos estagnados ameaçam o poder de compra de muitas famílias e grupos sociais", concluem os autores do inquérito.

O aumento das contas de energia e a inflação no geral, que assolam toda a Europa, é um resultado da política dos países da Otan e da União Europeia de impor sanções à Rússia, maior exportador de gás do continente.

