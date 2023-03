Retratado como herói em 'Hotel Ruanda', Paul Rusesabagina será libertado da prisão

Apoie o 247

(Reuters) - Paul Rusesabagina, que foi retratado como um herói no filme de Hollywood "Hotel Ruanda" e cumpre uma sentença de 25 anos por acusações de terrorismo, será libertado no sábado após substituição de sua pena, informou uma porta-voz do governo de Ruanda nesta sexta-feira.

O anúncio de sua libertação vem após intensa diplomacia pelos Estados Unidos, onde Rusesabagina tem direitos de residência permanente. Os laços historicamente estreitos entre os dois países ficaram estremecidos por conta do caso e da suposta interferência de Ruanda na República Democrática do Congo.

"Este é o resultado de um desejo compartilhado de restabelecer a relação entre EUA e Ruanda", escreveu Stephanie Nyombayire, porta-voz do presidente de Ruanda, Paul Kagame, no Twitter.

Rusesabagina foi condenado em setembro de 2021 por conta de suas ligações com uma organização de oposição ao governo de Kagame. Ele negou todas as acusações e se recusou a participar do julgamento, o qual ele e seus partidários chamaram de farsa política.

Washington o classificou como "detido erroneamente", em parte por causa do que chamou de falta de garantia de julgamento justo.

A libertação do ex-funcionário hoteleiro pode ajudar a aliviar as tensões com os EUA, que repetidamente pediu a Ruanda que cesse seu apoio ao grupo armado M23 e retire suas tropas do vizinho Congo. Ruanda nega qualquer envolvimento no Congo.

