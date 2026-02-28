Reza Pahlevi chama de "intervenção humanitária" ataques de EUA e Israel que já mataram 85 crianças iranianas

247 - Reza Pahlavi, filho do falecido xá do Irã e líder da oposição exilada, classificou como “intervenção humanitária” os ataques coordenados pelos Estados Unidos e por Israel, que resultaram na morte de pelo menos 85 crianças em uma escola primária feminina na cidade de Minab, na província de Hormozgan, no sul do país. As informações foram divulgadas pela mídia estatal iraniana e repercutidas pela agência Al Jazeera.

O príncipe, que não pisa em solo iraniano há décadas, elogiou a ação e agradeceu ao presidente norte-americano Donald Trump pelo cumprimento da promessa de ajuda ao povo iraniano. Ele também conclamou os iranianos a se mobilizarem internamente. “Somos nós, o povo do Irã, que terminaremos o trabalho nesta batalha final”, afirmou Pahlavi, incentivando a população a preparar-se para novos protestos.

Em resposta aos ataques, multidões se reuniram na Praça da Palestina, no centro de Teerã, para protestar contra a ofensiva conjunta de EUA e Israel, segundo vídeos divulgados pela agência Tasnim.

O bombardeio em Minab ocorreu em meio à intensificação de ataques conduzidos por Israel e pelos Estados Unidos contra alvos no território iraniano. De acordo com a imprensa estatal, a destruição da escola evidenciou o impacto direto sobre a população civil, especialmente em áreas próximas ao estratégico Estreito de Ormuz.

A agência Mehr informou ainda que pelo menos dois estudantes morreram em outro ataque israelense a uma escola a leste de Teerã, aumentando o número de vítimas civis na escalada militar.

Diretamente de Teerã, o repórter Mohammed Vall, da Al Jazeera, destacou: “Há novos relatos confirmando que o número de mortos nesse ataque já ultrapassou 40. Trata-se de um alvo civil, e esse é um dos alvos que pode se tornar realmente problemático em relação a essa campanha dos americanos e israelenses, que afirmam estar visando apenas alvos militares e tentando punir o regime, não o povo do Irã.”

Vall acrescentou: “O presidente Trump prometeu ao povo iraniano que receberia ajuda, mas agora estamos vendo vítimas civis; isso é algo que o governo iraniano enfatizará como uma violação do direito internacional e uma agressão contra o povo iraniano.”

A ofensiva e a resposta de Pahlavi revelam a complexidade do cenário no Irã, com ataques externos, mobilizações populares e a retórica da oposição exilada, em um contexto de elevada tensão interna e internacional.