Robert Trump, irmão do presidente dos EUA, morre aos 71 anos

Sputnik - Robert Trump, o irmão mais novo do presidente dos EUA, Donald Trump, morreu, anunciou o líder norte-americano em uma declaração no domingo (16).

"É com coração pesado que compartilho que meu maravilhoso irmão, Robert, faleceu pacificamente hoje [15] à noite", comunicou Donald Trump.

"Ele não era apenas meu irmão, ele era meu melhor amigo. Ele fará muita falta, mas nos encontraremos novamente. Sua memória viverá para sempre em meu coração. Robert, eu te amo. Descanse em paz".

Ivanka Trump, filha e conselheira de Donald Trump, também expressou suas condolências pelo falecimento.

Tio Robert, nós o amamos. Você está em nossos corações e orações, sempre.

Robert Trump nasceu em 26 de agosto de 1948 em Queens, Nova York, EUA, estando perto de cumprir 72 anos. Foi por muito tempo vice-presidente executivo da Organização Trump e era muito leal ao presidente, escreve a agência AFP.

O irmão mais novo do líder dos EUA tentou sem sucesso impedir a publicação do livro "Demais e Nunca Suficiente: Como Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, em inglês) de sua sobrinha Mary Trump.

Anteriormente, Trump revelou que seu irmão estava hospitalizado e "passando um mau bocado", mas não comunicou mais nada sobre sua doença. Ele o visitou no hospital na sexta-feira (14) antes de partir para seu clube de golfe no estado de Nova Jersey, EUA.

