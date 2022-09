Roger Waters tem shows cancelados na Polônia por criticar 'nacionalismo extremo' ucraniano

Para o fundador do Pink Floyd, a operação militar especial da Rússia na Ucrânia foi motivada pelo 'nacionalismo extremo' dos ucranianos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os shows do cofundador do Pink Floyd, Roger Waters, foram cancelados na cidade polonesa de Cracóvia, disseram os organizadores neste domingo, depois que os comentários do artista sobre a guerra na Ucrânia causaram uma tempestade de críticas, informa a Reuters.

O músico deveria aparecer em Cracóvia em abril próximo, mas reportagens da mídia polonesa sobre uma carta aberta que ele escreveu à primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelensky, ,solicitando que ela pedisse ao marido que escolhesse "uma rota diferente" e criticando o Ocidente por fornecer armas à Ucrânia despertou uma reação feroz.

"Live Nation Polska e Tauron Arena Krakow cancelaram o show de Roger Waters", disseram os organizadores em um comunicado no site do local.

A Polônia está entre os aliados mais leais de Kiev.

Os conselheiros locais em Cracóvia deveriam votar uma resolução declarando Waters 'Persona non grata' na quarta-feira.

Em um post de mídia social, Waters disse que não era verdade que ele ou sua gestão havia cancelado os shows e criticou o vereador Lukasz Wantuch pela votação para declará-lo indesejado na cidade.

"Lukasz Wantuch ameaçou realizar uma reunião pedindo ao conselho que me declarasse 'Persona non grata' por causa de meus esforços públicos para encorajar todos os envolvidos na desastrosa guerra na Ucrânia, especialmente os governos dos EUA e da Rússia, a trabalhar por uma negociação paz", escreveu Waters em um post no Facebook.

"Se Lukasz Wantuch atingir seu objetivo e meus próximos shows em Cracóvia forem cancelados, será uma perda triste para mim, porque estou ansioso para compartilhar minha mensagem de amor com o povo da Polônia".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.