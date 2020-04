Ron Paul diz que Bill Gates quer governar o mundo por meio de suas vacinas contra o coronavírus

Político estadunidense, que disputou a presidência do país em 1998, 2008 e 2012, diz que o bilionário Bill Gates pretende impor uma vacina obrigatória após a pandemia do Covid-19 edit

247 – O político independente e libertário Ron Paul, que disputou a presidência dos Estados Unidos em três ocasiões, concedeu uma entrevista ao jornalista Spiro Skouras, do site Activist Post, em que afirmou que o bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, pretende governar o mundo com suas vacinas, após a pandemia de coronavírus.

Desde que deixou a Microsoft, Gates anunciou que se dedicaria apenas à Fundação Bill & Melinda Gates, que realiza trabalhos na área de saúde pública. Como sua fundação realizou uma simulação de uma pandemia global, chamada Evento 201, em outubro do ano passado, e também financia várias pesquisas na área de vacinas, Gates se tornou um personagem extremamente citado para o bem e para o mal desde a eclosão da pandemia. De um lado, ele afirma que o mundo não se preparou adequadamente,. De outro, até mesmo políticos estadunidenses, como Ron Paul e Bobby Kennedy Jr., denunciam seus interesses bilionários na busca por uma vacina.

Confira abaixo o vídeo da entrevista, em inglês com legendas:

