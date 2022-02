RT: chefe de espionagem alemão foge da Ucrânia após chegada dos russos

Apoie o 247

RT - O chefe de espionagem Bruno Kahl, presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND), foi levado da Ucrânia para a Polônia por agentes especiais, informou a revista de notícias alemã Focus nesta sexta-feira. Kahl supostamente estava em Kiev para se encontrar com colegas ucranianos quando as forças russas atacaram a cidade.

Kahl teria chegado a Kiev vários dias antes de a Rússia lançar um ataque militar na Ucrânia. Quando a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, convocou seus cidadãos a deixar o país na quinta-feira, diplomatas e agentes de inteligência foram evacuados por um destacamento especial da polícia alemã, informou a Focus.

Como a Rússia rapidamente ganhou o controle do espaço aéreo ucraniano e as unidades russas se aproximaram de Kiev, Kahl não conseguiu chegar a essa unidade de evacuação a tempo, continuou a revista. Em vez disso, agentes do BND foram enviados para levar o chefe de espionagem à Polônia na sexta-feira.

A Der Spiegel confirmou a reportagem da Focus, dizendo que Kahl foi levado para a Polônia em um comboio de veículos, ao mesmo tempo em que multidões de civis ucranianos chegaram às fronteiras da UE do país.

De acordo com ambos os meios de comunicação, Kahl é esperado de volta a Berlim na sexta-feira à noite.

Kahl esteve em Kiev para “discutir os antecedentes” do atual conflito com a Rússia, segundo a Focus. Embora a Alemanha, como outros países da OTAN, tenha se recusado a intervir militarmente na Ucrânia, não está claro que assistência a agência de Kahl está oferecendo a Kiev.

Na tarde de sexta-feira, as tropas russas chegaram aos arredores de Kiev de vários lados e alegaram ter capturado um importante aeródromo fora da capital ucraniana. O governo ucraniano passou a armar civis e reduzir as restrições de idade para o serviço militar, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky sinalizou que está disposto a negociar com o presidente russo, Vladimir Putin. A Rússia também manifestou interesse em negociar, mas, na noite de sexta-feira, nenhum acordo foi alcançado sobre um local para as negociações, e Moscou alegou que Kiev cortou a comunicação e que os militares da Ucrânia ordenaram que unidades entrassem em setores densamente povoados da capital.

Moscou está exigindo que Kiev se desarme, se comprometa com a neutralidade e abandone suas aspirações de se tornar membro da Otan. Enquanto o Ocidente respondeu à ofensiva da Rússia com condenação, sanções e ajuda militar à Ucrânia, a Rússia insiste que a ofensiva é necessária para defender o povo da região de Donbass da agressão ucraniana e salvaguardar a segurança nacional da Rússia.

