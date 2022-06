"Rublo dourado": Rússia deveria adotar criptomoeda lastreada em ouro, sugerem analistas

Apoie o 247

RT - A Rússia precisa de um novo mecanismo para que os acordos internacionais possam operar sob sanções ocidentais, diz um relatório da corporação de desenvolvimento do país, a VEB.RF.



Segundo o relatório, a introdução de sanções financeiras contra a Rússia, que, apesar das medidas estatais, resulta em perdas econômicas para o país, também indica que uma transição para um sistema financeiro e monetário nacional completamente diferente está em ordem.



Os analistas do VEB.RF sugerem que a Rússia deve criar um stablecoin lastreado em ouro sob o nome "rublo dourado". De acordo com a pesquisa, os países ocidentais não terão oportunidade de bloquear as operações realizadas em tal moeda, pois sua taxa de câmbio será atrelada à taxa do ouro no mercado mundial, não ao dólar, ao euro ou, nesse caso, o próprio rublo fiduciário. O lastro em ouro garantiria a imunidade da moeda a sanções, e o ‘rublo dourado’ poderia ser usado livremente em transações externas, incluindo aquelas entre países terceiros sem a participação da Rússia.

Os analistas também propuseram o lançamento de um mecanismo para trabalhar com criptomoedas para empresas sancionadas em exchanges de criptomoedas em estados amigos, ou a criação de uma exchange nacional de criptomoedas para facilitar o comércio de 'rublo dourado'.



O VEB.RF sugere que o Banco da Rússia desenvolva um sistema de acordos internacionais com países amigos em suas moedas digitais nacionais com base em tecnologias de contabilidade distribuída e introduza um sistema de hedge para eliminar riscos cambiais.



Além de mergulhar no mundo da moeda digital, analistas dizem que o novo sistema financeiro da Rússia pode incorporar o uso em larga escala de esquemas de troca e novas zonas offshore, especialmente com a China. Mais adiante, eles sugerem a criação de uma unidade blockchain dentro da estrutura do BRICS, que espelharia o sistema especial de direitos de saque do FMI, ainda que em formato digital.



O relatório VEB.RF também chama a atenção para o sistema de pagamento MIR da Rússia (um análogo de Visa e Mastercard) e mecanismo de mensagens interbancárias SPFS do tipo SWIFT, e sugere que eles devem ser expandidos para fora da Rússia, pelo menos dentro do bloco da CEI e da China.

