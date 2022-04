Rublo já está mais forte do que antes da guerra

Apoie o 247

ICL

Do site RT – O rublo russo se valorizou para 76 rublos em relação ao dólar americano e 82 em relação ao euro na quinta-feira, atingindo seus níveis mais fortes em relação às principais moedas desde 23 de fevereiro.

O rublo caiu para mínimos históricos depois que a Rússia lançou a operação militar especial na Ucrânia, e os EUA e seus aliados impuseram sanções sem precedentes contra o sistema financeiro do país. Em 7 de março, a moeda russa caiu para 150 rublos por dólar.

O rublo despencou em 24 de fevereiro, imediatamente após o início da operação militar, quando as penalidades internacionais atingiram sua moeda livremente negociada. Os países ocidentais congelaram as reservas estrangeiras de Moscou, tornando difícil para o Banco da Rússia apoiar o rublo com a venda de moedas estrangeiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo russo tomou medidas para estabilizar a economia atingida pelas sanções, ajudando a moeda a se recuperar dos níveis recordes de baixa. O banco central introduziu controles de capital imediatos, incluindo a proibição de estrangeiros venderem ativos russos, bem como vendas obrigatórias de moeda forte por exportadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A moeda russa recebeu outro impulso depois que o presidente Vladimir Putin anunciou em março que “países hostis” que impuseram sanções contra Moscou agora devem pagar pelo gás natural russo apenas em rublos. A demanda recebeu uma resposta negativa da UE; no entanto, a Hungria e a Eslováquia afirmaram estar dispostas a aceitar a nova forma de pagamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE