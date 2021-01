Rudolph Giuliani, advogado de Trump, é processado US$ 1,3 bilhão por fake news sobre fraude eleitoral

Empresa Dominion Voting, responsável pela produção das urnas utilizadas nas eleições dos EUA, peie que Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova Iorque e advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump, pague uma indenização US$ 1,3 bilhão, por disseminar fake news sobre fraudes eleitorais no país edit

247 com agências - A empresa Dominion Voting, responsável pela produção das urnas utilizadas nas eleições dos Estados Unidos, abriu um processo contra o ex-prefeito de Nova Iorque e advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani. Na ação, que pede uma indenização de US$ 1,3 bilhão, a companhia acusa Giuliani de disseminar fake News que as eleições presidenciais norte-americanas teriam sido fraudadas para garantir a vitória do democrata Joe Biden.

Segundo as agências de notícias internacionais, a Dominion Voting alega que além de colocar em dúvida o processo eleitoral, Giuliani teria se valido da retórica para comercializar itens como moedas de ouro e charutos em seu podcast.

A empresa também já havia aberto um processo, também no valor de US$ 1,3 bilhão, contra Sidney Powell, outra advogada que atuou na campanha de Trump, por alegar que a companhia havia sido na Venezuela com o objetivo de favorecer o ex-presidente Hugo Chávez, além de corromper funcionários públicos do estado da Geórgia.

