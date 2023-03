Rússia abre processo criminal contra juízes e promotor do TPI por mandado de prisão para Putin

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Comitê Investigativo da Rússia disse nesta segunda-feira que abriu um processo criminal contra o promotor e os juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI), que na sexta-feira emitiram um mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, por acusações de crimes de guerra.

O comitê, responsável pela investigação de crimes graves, disse que não há fundamento para responsabilidade criminal por parte de Putin e que os chefes de Estado desfrutam de imunidade absoluta da jurisdição de Estados estrangeiros.

As ações do procurador do TPI mostraram sinais de serem crimes sob a lei russa, disse o comitê, acusando conscientemente uma pessoa inocente de um crime e "preparando um ataque a um representante de um Estado estrangeiro que goza de proteção internacional, a fim de dificultar as relações internacionais".

A ação russa é um gesto simbólico de desafio em resposta ao mandado emitido contra Putin na sexta-feira, que o acusou junto de um comissário russo do crime de guerra de deportar crianças da Ucrânia para a Rússia.

O Kremlin chamou a medida de ultrajante, mas legalmente nula, já que a Rússia não é signatária do tratado que criou o TPI.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.