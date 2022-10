Apoie o 247

247 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) busca expandir sua esfera de influência na região da Ásia-Pacífico, disse nesta quarta-feira (5) Nikolai Nozdryov, diretor do departamento do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"Com as decisões da cúpula de Madri em junho sobre a globalização da área de responsabilidade da organização, fica claro que o objetivo é promover seu potencial na região da Ásia-Pacífico", disse Nozdryov à agência Sputnik.

O diplomata russo indicou que Austrália, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia são países considerados como "elementos de ligação" da projetada arquitetura do bloco global de acordo com os padrões euro-atlânticos.

Outro exemplo dessa tendência da aliança militar, segundo Nozdryov, consiste na "manipulação" coordenada dos países da região pelos membros do bloco e seus associados.

A União Europeia, que perdeu o seu estatuto de associação de integração séria e está a tornar-se um ramo de fato da Aliança Atlântica, também pode ser considerada como um elemento concreto da infra-estrutura da Otan na região Ásia-Pacífico, sublinhou o representante diplomático.

