Rússia anuncia fim das manobras militares na Crimeia e retirada de tropas da região

247 - A Rússia anunciou nesta quarta-feira (16) o fim das manobras militares e a retirada de parte de suas tropas da península da Crimeia.

"As unidades do distrito militar do sul finalizaram os exercícios táticos nas bases da península da Crimeia, retornando a suas bases permanentes", afirmou o ministério russo da Defesa em um comunicado, citado pelas agências de notícias locais.

