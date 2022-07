Rússia deixará estação espacial internacional após 2024

"Cumpriremos todas as nossas obrigações com nossos parceiros, mas a decisão e a saída desta estação após 2024 foram tomadas", disse o chefe da Roscosmos, Yuri Borisov edit

RIA Novosti - . A Rússia cumprirá suas obrigações com os parceiros e se retirará do projeto da ISS após 2024, disse o novo chefe da Roscosmos, Yuri Borisov, em um relatório ao presidente Vladimir Putin.

"Você sabe que estamos trabalhando no âmbito da cooperação internacional na Estação Espacial Internacional. É claro que cumpriremos todas as nossas obrigações com nossos parceiros, mas a decisão e a saída desta estação após 2024 foram tomadas", disse ele.

Ele observou que nessa época a corporação começaria a formar a estação orbital russa.

Borisov acrescentou que o futuro da cosmonáutica tripulada doméstica deve se basear em um programa científico equilibrado e sistemático para que cada voo enriqueça o país com conhecimento na área espacial.

Em abril, o ex-chefe da Roscosmos , Dmitry Rogozin, disse que a Rússia avisaria os parceiros na ISS um ano antes do fim dos trabalhos. Segundo ele, tal prazo está previsto em obrigações internacionais.

Depois que Moscou lançou uma operação militar especial no território da Ucrânia , os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram a imposição de sanções contra a indústria espacial russa.

A Roskosmos apelou à NASA , às agências espaciais europeias e canadenses com uma demanda para tomar medidas para suspender as restrições às empresas russas RCC Progress , Russian Space Systems e ao instituto-chefe TsNIIMash . Como observou Rogozin, sem essas três organizações é impossível discutir a operação segura da Estação Espacial Internacional (ISS).

Agora a Rocket and Space Corporation ( RKK ) Energia está preparando um rascunho do projeto do ROSS. O projeto preliminar deve ser concluído no terceiro trimestre de 2023, após o qual começará o desenvolvimento da documentação do projeto. Foi relatado que a nova estação voará em uma órbita de alta latitude com uma inclinação de 96-98 graus, e não 51,6 graus, como a ISS.

